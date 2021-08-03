Bitcoin’de düşüş dördüncü gününde

10 günlük bir ralliyle 42 bin 500 doları aşan Bitcoin’de yön yeniden aşağı doğru dönmüş durumda.

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Üst üste dördüncü gününde de negatif seyrini sürdüren Bitcoin, bugün 38 bin doların altını test etti.

Düşüşte kripto paralara yönelik regülasyon haberleri bir kez daha etkili.

ABD’nin düzenleyici kurumu SEC’in başkanı Gary Gensler, kripto paraları daha sıkı şekilde takip edileceğini belirterek yeni önlem sinyali vermişti.

Suudi Arabistanlı petrol üreticisi Suudi Aramco kripto para madenciliği iddiasını reddederek negatif haber akışına katkı sağladı. Delta varyantıyla birlikte artan vakaların da kripto paraların fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Mayıs ayında başlayan büyük düşüşle 30 bin dolara kadar çekilen BTC, bir süredir 30-40 bin dolar aralığındaki dar bölgede hareket ediyordu.

Öğle saatleri itibariyle en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise 2 bin 483 dolar seviyesinde.

BNB 321, Ripple 0,71, Doge ise 0,19 dolardan işlem görüyor.