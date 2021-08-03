‘Türkiye’nin gidişatı’ anketi: Yüzde 59 ‘Kötü’, yüzde 27 ‘İyi’ diyor

MetroPOLL Araştırma’nın hazirandaki anketine katılanların yüzde 59’u ülkedeki gidişatın ‘kötü’ olduğunu düşünürken, yüzde 27’si ise aksi fikirde. “Fikrim yok” diyenlerin oranı yüzde 2,5, “Ne iyiye ne kötüye gidiyor” diyenlerin oranı ise yüzde 10,7 oldu.

Türkiye nereye gidiyor, bu Haziran için. Temmuz ne olacak bakalım? pic.twitter.com/4Q1m5iE3ee — Ozer Sencar (@ozersencar1) August 3, 2021

‘Türkiye’nin gidişatı’ başlıklı araştırmada katılımcılara, “Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye iyiye doğru mu gidiyor, yoksa kötüye doğru mu gidiyor” sorusu yöneltildi.

24 Haziran 2018’deki milletvekili seçimlerinde oy verilen partiye göre, AKP seçmeni katılımcılar arasında Türkiye’nin iyiye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 57,6 oldu. Kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 28, “Ne iyiye ne kötüye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 12,7 olarak ölçüldü.

MHP’liler de karamsar

Cumhur ittifakının ortağı MHP’lilerin de karamsar olduğu gözlendi. MHP’li katılımcıların yüzde 30,9’u Türkiye’nin iyiye gittiğini düşünürken yüzde 50,6’sı “Kötüye gidiyor” dedi. Yüzde 11 ‘ne iyiye ne kötüye gidiyor’, yüzde 7,4 ‘fikrim/cevap yok’ seçeneğini işaretledi.

Muhalefette en yüksek oran İYİ Parti’de

Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünen katılımcılar arasında en yüksek oran yüzde 94 ile İYİ Partili katılımcılarda çıktı. CHP’de Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 88,4 olarak hesaplanırken, HDP’de bu oran yüzde 81,8 oldu.