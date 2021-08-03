RTÜK üyesi: Başkan TV’leri tehdit etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelerinden İlhan Taşcı, başkan Ebubekir Şahin’in yangının devam ettiği yerleri gösteren televizyonları tehdit ettiğini öne sürdü.

Taşçı’nın iddiasına göre Şahin televizyon yöneticilerini ‘özel hat’ üzerinden tehdit etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşcı şöyle dedi: “Türkiye yangın yerine dönmüş, ciğerlerimiz yanarken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “özel hat” üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit etti!!! Şahin gönderdiği mesajda televizyon yöneticilerine ‘yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm’ diye tehdit savuruyor.”