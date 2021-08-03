WSJ: Sezgin Baran Korkmaz, Türk hükümetini yolsuzlukla suçlayabilir

ABD merkezli ekonomi gazetesi Wall Street Journal (WSJ), işadamı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade mücadelesinin zaten gergin ABD-Türkiye ilişkilerini kötü yönde etkileyebileceğini yazdı. Gazete, Korkmaz’ın Türk hükümetiyle ilgili yolsuzluk iddiasında bulunabileceğine dikkat çekti.

SBK Holding’in patronu, ABD’nin isteği üzerine -Türkiye’deki şirketleri aracılığıyla- kara para aklama suçlamasıyla 19 Haziran’da Avusturya’da tutuklanmıştı. Türkiye de benzer suçlamalar bulunuyor.

İki ülke de Avusturya mahkemesinin 22 Eylül’e kadar tutuklu kalmasına karar verdiği işadamı hakkında iade davası açtı.

Korkmaz, hakkında Türkiye’de geçen 29 Aralık’ta başlatılan soruşturmadan önce, 5 Aralık’ta eşiyle birlikte İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmıştı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Korkmaz’la yurt dışına çıkmadan önce görüştüğünü ve “Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak” dediğini öne sürmüştü.

‘Yolsuzluk iddiaları ortaya çıkabilir’

WSJ haberinde ekonomik göstergelerin kötü gittiği Türkiye’de hükümet yetkililerinin yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya olduğu ve gittikçe büyüyen sığınmacı kriziyle mücadele ettiğine dikkat çekildi. Korkmaz’ın ABD’de yargılanması halinde ‘mahkemede Türkiye’deki hükümetle ilgili olarak ortaya çıkabilecek yolsuzluk iddialarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışında ülkenin imajını düzeltme çabalarına zarar verebileceği’ iddia edildi.

Haberde Korkmaz hakkındaki iade mücadelesinin ‘Ermeni soykırımı’ kararı, S-400’ler ve Suriye konularında zaten gergin ikili ilişkileri daha da kötüye götürebileceği öne sürüldü.

Milyonlarca dolarlık kara para aklama

Türkiye’de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı altı şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Korkmaz, gerçeğe aykırı belge düzenlemek, kara para aklamak ve ABD hazinesini 511 milyon dolar zarara uğratmakla suçlanıyor.