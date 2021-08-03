Türkiye ilk kez cimnastikte olimpiyat madalyası kazandı

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020’de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye’ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

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AA’nın haberine göre Japonya’nın başkenti Tokyo’da devam eden 32’nci Yaz Olimpiyat Oyunları’nda artistik cimnastikte son gün final müsabakaları yapıldı.

Paralel bar aletinde finalde mücadele eden Arıcan, ilk sırada performans sergiledi. İyi bir seri çıkaran ve sorunsuz bitiriş yapan milli cimnastikçi, 15.633 puan aldı.

Arıcan, bu derecesiyle sekiz sporcu arasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türk cimnastik tarihinde gelen ilk madalya olarak tarihe geçti.

Çinli Jingyuan Zou 16.233 puanla altın, Alman Lukas Dauser ise 15.700 ile gümüş madalyanın sahibi oldu.