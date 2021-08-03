Jason Momoa ‘Game of Thrones’ sorusuna sinirlendi: İğrenç hissettirdi

‘Game of Thrones’ dizisinde Khal Drogo karakterini canlandıran ABD’li oyuncu Jason Momoa, muhabirin tecavüz sahneleriyle ilgili sorusuna sinirlendi: “Bunu sorman iğrenç hissettirdi.”

Fotoğraf: IMDB

Dizide ‘ejderhaların annesi’ Daenerys Targaryen karakteri zorla Khal Drogo ile evlendiriliyor, ardından tecavüze uğruyordu.

New York Times’a yeni filmi ‘Sweet Girl‘ vesilesiyle röportaj veren Momoa, kariyerinde dönüm noktası olan ‘Game Of Thrones’ dizindeki rolüyle ilgili sorudan rahatsız oldu.

Muhabir dizideki cinsel saldırı sahneleri ve genel olarak kadınlara karşı tutumunun tartışmalara neden olduğunu hatırlatarak ilk bölümdeki tecavüz sahnesini sordu. “Bugün olsa o sahneler hakkında farklı düşünür müydünüz, şimdi olsa yapar mısınız, pişman mısınız” gibi sorular karşısında sıkışan Momoa şu yanıtını verdi: “Drogo’yu ve tarzını anlatmak önemliydi. Cengiz Han gibi birini oynuyorsunuz. Gerçekten çok ama çok zordu. Ama benim işim böyle bir rolü oynamak. Hoş değil ama karakter böyleydi. ‘Yapmasam mı’ demek benim işim değil. Daha önce hiç ‘Bir rolü oynadığınız için pişman mısınız’ diye sorgulanmamıştım. Şöyle söyleyelim; çoktan oynadım, bir daha oynamam.”

Röportajın devamında kendini kapatan Momoa’nın sorulara kısa cevaplar vererek rahatsız olduğunu belli ettiği görüldü. Birkaç soru sonra muhabir de bu sinyali almış olacak ki teşekkür ederek röportajı bitirdi.

Ancak Momoa tam da bu aşamada “Midemde kötü bir his bırakan bir konuyu konuşmak istiyorum” diyerek söze girdi: “Game of Thrones meselesini açtığında karakterimle ilgili meselelere girdin ve tekrar oynar mıydın dedin. Bu sorun beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. İğrenç hissettirdi. Benim üzerime yıkman… Sanki oyuncuların seçim şansı varmış gibi… Oyuncuların hiçbir şey yapmaya izni yok. Yapımcılar var, senaristler var, yönetmenler var… Sen çıkıp da ‘Bu doğru olmaz ya da şu anki politik iklime uygun değil‘ gibi şeyler söyleyemiyorsun. Dolayısıyla bu sorun iğrenç hissettirdi. Bunu bilmeniz istedim.”

Röportajın yayınlanmasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar Momoa’yı muhabiri huzursuz hissettirmekle suçlarken, bazıları da verdiği cevabın yerinde olduğu yorumunu yaptı.