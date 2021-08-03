Limak, Antep’teki fabrikasını 25 bin kişilik şehre dönüştürecek

Limak Grubu, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki eski çimento fabrikasını 25 bin kişilik bir şehre dönüştürecek.

Fotoğraf: Milliyet

Milliyet’ten Duygu Erdoğan’ın haberine göre iktidarın gözde inşaat şirketlerinden Limak Grubu, Gaziantep’ten Kilis’e taşıdığı çimento fabrikasının yerinde bir gayrimenkul projesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. 1,5 milyon metrekarelik arazinin imar revizyon planı yapıldı.

‘Çimentepe’ adı verilen projede konuttan ticari alana pek çok donatı planlanıyor.

Çimentepe’nin yüzde 60’ı kamuya terk edilen arazisinin 900 bin metrekarelik bölümü kent ormanı, eğitim, sağlık ve kamusal alanlar olarak kullanılacak. 600 bin metrekarelik alan ise ticari ve bireysel gayrimenkule ayrılacak. Proje üç yılda tamamlanacak. İmar revizyonu sonrasında 68 parselin ortaya çıktığı arazide, farklı müteahhitler proje geliştirebilecek.