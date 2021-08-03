CHP’li vekil Soylu’ya fotoğraf çekildiği kişiyi sordu: Polisin yanında olacak mısın?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya silah ve uyuşturucuyla yakalanıp serbest bırakıldığı ve kendisini gözaltına alan polisi tehdit ettiği öne sürülen kişiyi sordu. Antmen’in paylaşımına göre söz konusu şahıs Soylu’yla fotoğraf çektirmiş.

Fotoğraf: Twitter

CHP’li vekil, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Adı Sadık Yıldırım. üç tabanca, üç tüfek ve uyuşturucuyla yakalandığını söylüyor. 18 kişilik çetesiyle gezerken gözaltına alınıyor. ‘İki saate çıkarım’ dedikten sonra hemen çıkıyor. Onu gözaltına alan polisi açık şekilde tehdit ediyor.”

Antmen, Soylu’nun hesabını etiketleyerek, “Polisin yanında olacak mısın” diye sordu.

CHP’li vekilin paylaşımlarına göre söz konusu kişinin Soylu, eski başbakan Binali Yıldırım, Antalya ve Ankara’da görev yapan emniyet müdürleriyle de fotoğrafları mevcut.

“Tabi olmazsa olmaz pahalı otomobillerle olan fotoları da var” ifadesini kullanan Antmen, “Kim bu kişiler, iktidar ve emniyetle ilişkileri ne? Biz, görevini yapan polis Tolga memurumuzun yanındayız” dedi.