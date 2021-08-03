Gündoğmuş belediye başkanı ‘toparlama’ya çabaladı

TOKİ’nin kampanyasını görenlerin “Keşke bizim de evimiz yansaydı” diyeceğini söyleyen Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinin AKP’li belediye başkanı Mehmet Özeren, hem ifadesinin çarpıtıldığını öne sürdü hem özür diledi.

Özeren. (Fotoğraf: AA)

Türkiye’nin batısını ve güneyini etkisine alan yangınlar sürerken Gündoğmuş’ta da altı noktadaki alevlere müdahale çalışması devam ediyor.

AKP’li Özeren, dünkü açıklamasında, evleri kullanılamaz hale gelenler için TOKİ’nin 20 yıl ödemeli olarak evler yapacağını belirtmiş, bu sırada “Çok eski evi olan vatandaşlar -bunu söylemek belki doğru değil ama- ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler diye düşünüyorum” ifadesini kullanmıştı.

AA’nın haberine göre bu ifadesi nedeniyle topa tutulmasının ardından gazetecilere konuşan Özeren, açıklamaların yanlış anlaşılmalara neden olduğunu belirtti.

Özeren şunları söyledi: “Canlı yayında yaptığım açıklamaların içinden 23-24 saniyelik bir kısım cımbızla çekilerek linç kampanyasına dönüştürüldü. Devletimizin şefkatli eli her zaman evi yanan mağdur vatandaşlarımızın yanındadır. Ben her vatandaşımızın yanındayım, söndürme çalışmalarına da katılıyorum.”

‘Yanlış anlaşıldı’

Özeren, Haber Global canlı yayınında ise şunları söyledi: “Tamamen bir sohbet sırasında, bir arkadaşın sözünün… Orada ifade ettim ama… Kendi ifadelerim gibi ifade ettim ama… Tamamen devletin şefkatli ellerinin vatandaşı çok sevindirdiğini… O acının üzerine; Ortakonuş mahallesinde yapılan bir toplantıydı. Orada vali beyin verdiği müjdelerle ilgili. Vatandaş birden seviniverdi. Vatandaşın bir tanesi de ‘Benim de kayınpederimin evi yandı sayın valim, ben de varisiyim’ deyince tebessüme sebep oldu. Arkadaşın birisi de ‘İnsanlar yeni ev yapılacağını ve para verileceğini duyunca, eski baraka evi olanlar benim evim de yansaydı diye düşünecekler’ dedi, arkadaşın o talihsiz şeyini ben orada seslendirmiş oldum. Yanlış anlaşıldı.

Özür diledi

Muhalif kesimin vurmak istediği, incitmek istediği, bahaneyi bulup da saldırması gibi değerlendiriyorum. Vatandaş burada benim neyi kastettiğimi biliyor. Zaten sohbet esnasında kendileri de bildikleri için incinmediler. Her şeye rağmen tabii ki benim ifadelerim birilerini incittiyse özür dilerim. Ben incitmek için değil, devletimizin sıcak elini yüreği yanan, evi yanan, malı yanan, bu kayıplardan sonra hakikaten büyük bir teselli oldu. Devletin şefkatli elini hissettiler. Onu vurgulamaya çalıştım. Herhalde beyanım maksadını açtı. Yangından zarar gören insanları incittiysem özür diliyorum.”