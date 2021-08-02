AKP’li başkana göre vatandaş ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekmiş!

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinin belediye başkanı Mehmet Özeren, TOKİ’nin yangında zarar gören evlerin yenisini yapacağını anlatırken, evi eski olan vatandaşların “Keşke bizim de evimiz yansaydı” diyeceğini öne sürdü.

Alanyalı TV’ye yangınlara ilişkin demeç veren belediye başkanı, bu anları kendi Facebook hesabından da paylaştı.

Özeren, açıklamasının bir bölümünde şunları söyledi: “Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli çok cüzi faizlerle istedikleri şekilde evleri tekrar yapılacak. Çok eski evi olan vatandaşlar -bunu söylemek belki doğru değil ama- ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler diye düşünüyorum. Onlara devletin teselli hibesi çok fazla.”