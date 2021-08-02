Gündoğmuş’taki yangın: İki bakan ve kurumdan Böcek’e yanıt

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesindeki yangına müdahalede uçak ve helikopterlerin de kullanıldığı duyuruldu.

Fotoğraflar: AA

İlçede günlerdir etkisini sürdüren yangına müdahale sürüyor. Ajansların bölgeden geçtiği fotoğraflarda helikopter ve uçakla havadan, itfaiye ekiplerince karadan söndürme çalışması yapıldığı görülüyor.

Bölgede yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yangına müdahale zorlaşırken, rüzgarın da etkisiyle alevlerin sürekli yön değiştirdiği belirtildi. Yangının ilçe merkezini tehdit ettiği kaydedildi.

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün video çekerek şunları söyledi: “Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum; yanıyor insanlar!”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu sözler üzerine Böcek’e “Dürüst bir cümle olmadı maalesef. Yakıştıramadığımı kendisine de söyledim” diye yanıt verdi.

Bakan, “Buraya helikopter göndermiyorlar” dediklerini ancak yedi helikopterin çalışma yaptığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yangına dair şu bilgiyi paylaştı: “Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Hiçbir derdi olmayanların, oturdukları yerden dezenformasyon yaparak arkadaşlarımızın moralini bozmaya hakkı yoktur.”

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilçedeki yangına müdahaleden bir video paylaştı.

#Gündoğmuş’ta 3 uçak, 8 helikopterle ormanın kahramanları yangına müdahale ediyor. pic.twitter.com/9UydKAnLCK — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) August 2, 2021

Orman Genel Müdürlüğü de Gündoğmuş’ta üç uçak, sekiz helikopter ve 61 arazözle çalışmanın sürdüğünü açıkladı.