Belediye başkanları feryat etti: Yanıyoruz, yardım edin!

Türkiye’nin batısı ve güneyi günlerdir alevlere teslim. Birçok kentte orman yangınları sürerken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Müdahalelerde iktidarın yetersiz kaldığına dair eleştiriler yapılırken; yerel yöneticiler, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, diğer ülkelerden gelen uçak yardımlarının neden kabul edilmediğini, “Her gelen yardımı kabul etmiyoruz. Çünkü 5 tonun altında su atan uçaklar bizim uçuş patentinde de kalabalık meydana getirebiliyor” diyerek açıklamıştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise yangınların devam ettiği Bodrum’da, Pakdemirli’nin ‘kalabalık’ iddiasına tepki gösterdi. Altay, “Millete yanış bilgi vermeyin. Sabah 9:30’dan beri dağ bayır geziyoruz. Gördüysem namerdim” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gündoğmuş’ta yangın yerinden yetkililere seslendi, “Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum; yanıyor insanlar!” dedi.

Marmaris Belediyesi, Hisarönü’ndeki yangından bir video paylaşarak, acil havadan destek istedi.

Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Hisarönü yanıyor! Acil havadan destek şart! Çığlıkları duyun artık!” dendi.

Hisarönü yanıyor! Acil havadan destek şart! Çığlıkları duyun artık!#MarmarisYanıyor pic.twitter.com/GMJRM0tK87 — Marmaris Belediyesi (@marmarisbeltr) August 2, 2021

Hisarönü’nden çağrıda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da şunları söyledi: “Acilen 8-10 helikopter ve uçak lazım. Bu iş iki-üç helikopterle olmaz! Yerleşim yerlerine yaklaştı. Rüzgar var, nem oranı gittikçe düşüyor ve yangın büyüyor”.

‘Bodrum’da kalan son ormanları savunmak için…’

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ”Lütfen bizim sesimizi duyun, çok acil yardıma ihtiyacımız var” dedi.