Yedi ‘corona’ vakası görülen Wuhan’da 11 milyonluk nüfusa test yapılacak

Corona virüsünün ilk rastlandığı yer olarak kayıtlara geçen Çin’in Wuhan kentinde bir yılı aşkın süre sonra yedi ‘yerli vaka’ görüldü; kentin 11 milyonluk nüfusunun tamamına test uygulanacak.

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Çin’de 10 günde toplam 300, dün 90 vaka kayda geçti. Ulusal Sağlık Komisyonu, bunların 61’inin ülke içinde yayılan vakalar, diğerlerinin dışarıdan gelenlerden kaynaklı olduğunu açıkladı. Vakalar, 15 bölgede görülürken bu durum kısıtlamaları ve geniş kitlelere test uygulanmasını yeniden gündeme getirdi.

Dünyada 4 milyon 252 bin 146 kişinin ölümüne neden olan virüsün 2019’da ilk görüldüğü Wuhan’da da, yedi kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine yetkililer harekete geçti. Vakaları, Delta varyantına ve iç turizmdeki hareketliliğe bağlayan yetkililer, kentte yaşayan herkese test yapılmasını kararlaştırdı.

Uzun bir aradan sonra virüsün ilk rastlandığı yer Nanjing kentindeki havalimanı oldu. Oradaki çalışanlarda virüs tespit edildikten sonra başkent Pekin ve Wuhan’ın da aralarında olduğu merkezlerde vakalara rastlandı.