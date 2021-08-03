RTÜK, ‘yangın uyarısı’nı doğal buldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) başkanlığı, orman yangınları konusunda TV kanallarına uyarı gittiği yönündeki haberler sonrası açıklama yayınladı. RTÜK, mesajı ‘doğal’ bulurken, yayıncılarla temasa geçmelerinin görevleri arasında bulunduğunu bildirdi.

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RTÜK üyelerinden İlhan Taşcı, kurul başkanı Ebubekir Şahin’in televizyon yöneticilerini ‘özel hat’ üzerinden ‘tehdit ettiğini’ savunarak “‘Yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm’ diye tehdit savuruyor” demişti.

Kurul başkanlığının açıklamasında “RTÜK’ün medya kuruluşlarını, tarafların imza altına aldığı ‘Yayıncılık Etik İlkeleri’ çerçevesinde uyarması kadar doğal bir şey yoktur” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “RTÜK’ün yayıncı kuruluşlarla teması doğaldır ve bu ilişkiler görevleri arasındadır. RTÜK başkanlığı, yasanın verdiği yaptırım yetkisinden önce yayıncı kuruluşlarla diyalog halinde yayınlardaki eksikleri istişare etmektedir. Gerekli hallerde uyarılar doğrudan muhatap genel yayın yönetmenine iletilmektedir. RTÜK başkanlığı tarafından yapılan her olumlu ve yapıcı açıklamayı kamuoyuna farklı bir şekilde sunma çabası manidardır. Üst kurul başkanlığımız açık kapı iletişim politikasıyla hareket etmektedir.

Bugün ülkemizdeki yayıncı kuruluşlara ilettiğimiz mesaj yayıncı kurumların tepe yöneticilerine ‘kişiye özel’ olarak gönderilmiştir. Mesaj, diyalog çabamızın bir parçası olarak gizli ve saklı olmayan ilgili Kanun maddelerinin ve yayıncılık etik ilkelerinin hatırlatmasıdır.”