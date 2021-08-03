Corona virüsü fit kalmak için hastanın vücudunu spor salonu gibi kullanmış

Bilim insanları bir insanın vücudunda 11 ay geçirip tam 40 kez mutasyona uğrayan corona virüsünü anlattı: Fit kalmak için hastanın vücudunu spor salonu gibi kullanmış.

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Telegraph’ın haberine göre ‘hasta S’ olarak bilinen Rus kadın corona virüsünü geçen yıl nisan ayında kaptı.

Geç evre kanser hastası ‘S’ enfekte olduğu dönemde iki hayati tehlike atlattı. Dünyanın en uzun Covid-19’unu geçiren kadının test sonucu geçen mart ayında nihayet negatif çıktı.

Hastadan düzenli olarak örnek alıp virüsün nasıl değişim geçirdiğine bakan doktorlar 40 mutasyon saptadı.

Moskova’daki Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitisü’nden bilim insanları Covid’in virüsün hastanın vücudunu bir spor salonu gibi kullanarak fit kalmanın yollarını bulduğunu söyledi.

Prof. Georgi Bazikin durumu şöyle açıkladı: “Son zamanlarda geniş çaplı yayılan Sars-Cov-2 varyantlarını düşünün. Yeni bir varyant ortaya çıktığında genelde hızla birden fazla mutasyonu toplar. İmmünkompromize (bağışıklığı baskılanmış) bireylerde de böyle gelişiyor. Bu da bize böyle bireylerin virüs için bir tür spor salonu işlevi gördüğünü düşündürüyor.“

Öte yandan virüste daha sıkı tutunup daha hızlı çoğalmasını sağlayacak mutasyon görüldü. Aynı zamanda hastanın bağışıklığı baskılandığından hiç antikoru olmamasına rağmen virüsün antikorlardan kaçmak için kullandığı yüzey proteininde de mutasyon tespit edildi.

Bu durumu kafa karıştırıcı olarak tanımlayan araştırmaın yazarlarından Evgeniia Alekseeva “Neden virüs olmayan bir şeyden kaçsın? Neden antikorların zaten göremeyeceği kısımlarını kamufle etsin” sorularını ortaya attı.