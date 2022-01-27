Akşam Postası / 27 Ocak 2022

Kılıçdaroğlu’nun son çıkışının perde arkası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü Twitter paylaşımıyla bürokrasiye yönelik açıklamalara bir yenisi eklendi. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre açıklamada AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iki mesaj var: “Bürokrasi elinizden kayıyor ve gündem belirleme gücünüzü kaybettiniz.”

Hablemitoğlu suikastinin zanlısı Bozkır’ın ‘binbaşı’ olarak IŞİD’e silah taşımışlığı da var

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Türkiye’ye getirilen ‘Hablemitoğlu suikasti’nin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın adı ‘IŞİD’e silah ve mühimmat taşınması’na da karışmıştı.

Madımak katliamı faili Cafer Erçakmak’ın mezarının açılması talep edildi

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Sivas Madımak katliamında kardeşini kaybeden Hüseyin Karababa, avukatı aracılığıyla katliamın bir numaralı sanığı Cafer Erçakmak’ın mezarının açılmasını talep etti.

Varlık Fonu, Türk Telekom hisseleri için kredi arıyormuş

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türk Telekom hisselerinin alımı için kredi arayışında.

Meryem Göktepe anlattı: Fatma Girik, Metin Göktepe davasına nasıl katkı sundu?

İstanbul’da Ocak 1996’da görevi başındayken gözaltına alınıp öldürülen Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe, 79 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Fatma Girik’in kardeşinin davasına sunduğu katkıyı anlattı.

Temaslı aşılılar HES’te ‘riskli’ görünmeyecek

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon’ rehberinde yaptığı değişikliğe göre en az iki doz aşısını yaptırmış veya son altı ay içerisinde Covid-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde, HES kodu ‘riskli’ görünmeyecek. Ancak kişi vaka takip modülüne temaslı olarak kaydedilecek.

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanından Erdoğan’a bütçe yanıtı

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı tarafından yayınlanan bildiride, “Meclisten onaylanarak geçen bütçelerimiz, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalardan kaynaklı yaşanan ekonomik belirsizlik ortamında ‘geçersiz bütçe’ye dönüşmüştür” dendi.

Mahkemeden ret yiyen TÜGVA, Büyükada İskelesi’ni boşaltacakmış

TÜGVA’nın ticari amaçlarla kullandığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle (İBB) arasında tartışma konusu olan Büyükada İskelesi’nin üst katındaki alanla ilgili mahkeme, vakfın başvurusunu usulden reddetti. Ancak TÜGVA’nın karara itiraz etmeyeceği ve alanı boşaltacağı bildirildi.

Doğuda CHP’nin oy oranı üç kat yükselmiş

CHP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da oy oranını yüzde 7,4’e çıkardığı öne sürüldü.

HepsiJet kuryeleri de kontak kapattı: 1 lira zam teklif edildi

Trendyol Express kuryelerinin kontak kapatma eyleminden sonra şimdi de HepsiJet kuryeleri kontak kapattı. Paket başı 3,75 TL ile çalışan HepsiJet kuryelerinin aktardığı bilgilere göre 2022 için 4,75 TL yani 1 TL zam teklif edildi.

Kavcıoğlu’na göre döviz hesaplarındaki yüzde 2’lik çözülme ‘çok iyi rakam’

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kur korumalı mevduatların devreye girmesinin ardından döviz hesaplarında yaşanan yüzde 2’lik çözülmeyi ‘çok iyi rakam’ olarak değerlendirdi.

Sansür raporu: Engellenen haberlerin yarıdan fazlası ‘yolsuzluk’ içerikli

Medya Araştırmaları Derneği’nin (MEDAR) çalışması, erişim engeli kararı getirilen haberlerin büyük çoğunluğunun yolsuzluk içerikli olduğunu ortaya koydu.

Rus savcılığından İstanbul Havalimanı incelemesi

Rusya’da savcılık, İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan Rus turistlerin haklarının ihlal edilip edilmediğine dair inceleme başlattı.

Metro Turizm’in firari patronu Galip Öztürk’le görülen hakim görevden alındı

Fotoğraf: Facebook

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), cinayete azmettirme suçlamasıyla müebbet hapis cezası onanan firari Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’le aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal Alver’i görevden alıp inceleme başlattığı bidirildi.

İran, ABD yaptırımlarına karşı kripto para çıkarıyor

İran Merkez Bankası, ‘Ramzrial‘ olarak adlandırılan ulusal kripto para biriminin yakın zamanda halkın kullanımına sunulacağını açıkladı.

Fazıl Say, Sezen Aksu’nun ‘Avcı’ şiirini besteleyecek

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say bir şarkısı nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu’nun ‘Avcı‘ şiirini besteleyeceğini duyurdu.

Altısı yerli dokuz yeni film vizyonda

Fotoğraf: Twitter

Sinema salonlarında bu hafta altısı yerli dokuz yeni film vizyona girecek. Japonya’nın Oscar adayı olarak 2022 Oscar Ödülleri Kısa Listesi’ne giren ‘Drive My Car‘ haftanın dikkat çeken yapımı.

Otel odalarında unutulanlar: Porno film, silah, kokain…

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Tatil veya iş amaçlı bir otelde kaldıktan sonra odada bir şeyininizi unuttuğunuz oldu mu? Yaz tatilinde mayo, kimlik veya başka sıradan kişisel eşyalarını unutan çoktur. Kimi fark etmez kimi fark eder; belki oteli arayıp yollanmasını ister ya da boşverir.