Rus savcılığından İstanbul Havalimanı incelemesi

Rusya’da savcılık, İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan Rus turistlerin haklarının ihlal edilip edilmediğine dair inceleme başlattı.

Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle 24 Ocak’ta havalimanı trafiği durdurulmuş, neredeyse bir gün boyunca kapalı kalmıştı. Binlerce yolcu havalimanında mahsur kalırken, turistler “Otel istiyoruz” diyerek eylem yapmıştı.

İstanbul Havalimanı’nın kentin uzak bir noktasına yapılması ve henüz metronun inşa edilmemesi yolcuların kente dönememesine neden olmuştu.

Rus haber ajansı Sputnik’in aktardığına göre Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı, havalimanında kalan yolcuların haklarının ihlal edilip edilmediğine ilişkin inceleme başlattı.

Savcılığın açıklamasında şöyle dendi: “Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı, İstanbul Havalimanı’nda seferlerdeki kalkış ve inişlerdeki gecikmeler nedeniyle yolcu haklarına riayet edilip edilmediğine ilişkin inceleme başlattı. Kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda binden fazla uçuş ertelenmiş ve iptal edilmişti.”

Savcılık, yolcuların mahsur kalmasının ardından havayolu şirketlerinin müşterilerine yeme-içme ve konaklama dahil hangi hizmetleri sağladığını kontrol edecek.

Havalimanındaki bekleme salonlarında salgınla ilgili kurallara uyulup uyulmadığı incelenecek.

Moskova’daki havacılık hizmetlerinin yolcuları uçuşlarındaki gecikmeleri bilgilendirme konusunda ne kadar dakik davrandığı da değerlendirilecek.

Mahsur kalanlar arasında yüzlerce Rus turist bulunuyordu.