CEO, havalimanında yaşananları anlattı: Fotoğrafla yorum yapmak doğru olmaz

İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu, karda kapanan havalimanında mahsur kalan 20 bin kişiyi ağırlamanın kolay olmadığını söylerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) kendilerine ulaşmadıklarını ifade etti.

Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle 24 Ocak’ta havalimanı trafiği durdurulmuş, neredeyse bir gün boyunca kapalı kalmıştı. Binlerce yolcu havalimanında mahsur kalırken, turistlerin “Otel istiyoruz” diyerek eylem yaptığı görülmüştü. İstanbul Havalimanı’nın kentin uzak bir noktasına yapılması ve henüz metronun inşa edilmemesi de yolcuların kente dönememesine neden olmuştu.

‘100 bin kamyon hareketi gerekliydi’

Habertürk’e konuşa Samsunlu, o gün yaşananları anlattı:

* Bu işin özünde doğaya karşı iş yaptığınız için kar yağdığı zaman mücadele var. Havalimanları buna hazırlıklı, biz de hazırlıklıyız. Bu olağanüstü bir kar yağışı. Bu kar yağışı İstanbul’un batısını vurdu. Bunun sonucunda da bizim havalimanımızda da ciddi bir kar birikmesi oldu.

* Bu yağan karı kaldırmamız için 100 binden fazla kamyon hareketi gerekiyor. Bu 7 saat demek. Kar size fırsat vermiyor, görüş mesafesi konusu var. Fırtına içinde saatlerce geçiriyorsanız sizin müdahale şansınız kalmıyor. Hava 1-1,5 saat müsaade etseydi bunun sonucunu görürdük. Yedi saat aralıksız kar yağdı ve 40 cm kar birikti.

‘Fotoğraf üzerinden yorum doğru olmaz’

* Bu kar operasyonu cuma günü başladı. O gün bu havalimanından 400’e yakın uçak kalktı. 12 saat içerisinde düşseydi bu kardan sorun çıkmazdı. Uçaklar iptal edilince terminalde 20 bin kişi kaldı. 20 bin kişi için birkaç fotoğraf üzerinden yorum yapmak doğru olmaz. Buradaki insanlardan herhangi birinin aç kaldığını, battaniye verilmediğini, üşüdüğünü, internette sorun yaşadığını söyleyecekse elbette dava açabilir. Biz de yaptıklarımızı anlatırız.

* Birinci hedefimiz hiç kimse dışarıda kalmasın. 1000’e yakın aracı kendi imkanlarımızla aldık ve tüm ihtiyaçları karşıladı. Otele gitmek isteyen yolcular oldu. En proaktif çözümleri getirmeye çalıştık. İnsanların yerde yatmasından mutlu değiliz ancak 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil. Biz onların rahatsızlıklarını azaltmak için her şeyi yaptığımızı, elimizden gelenin en iyisinin yapıldığını, herkesin ihtiyacının görüldüğünü düşünüyorum.

‘Emniyet görevini yaptı’

* Biz kimseye karton dağıtmadık. İşletmelerdeki kartonları alıp altlarına koymuş olabilirler.

* (Çevik kuvvetin havalimanına girmesi) Orada beklediler. Burada düzeni ve güvenliği herkes için sağlamamız lazım. Oradaki tepkileri duyduk ve çözüm üretildi. Emniyet de üzerine düşen görevi yaptı.

* Biz dünya üzerindeki en büyük otele sahibiz. 450 odası full doldu. Burada metro olsaydı dahi, “Burada güvendesiniz, bir çatı altındasınız. İhtiyaçlarınıza cevap verecek imkan var” derdim. Burada kalan yolcular yabancı yolcu. Biz de bu konuda herkese en düz şekilde mesajımızı verdik Biz üç ay önce ikinci bir oteli yapma kararı aldık. Dört yıldızlı bir otel yapılacak. 2023’ün sonuna doğru bitirmiş oluruz.

* (Son durum ne?) Havalimanında 500’den fazla uçuş yapıldı. Bizim bugün 800’e yakın uçuş planlaması var. Kargo operasyonları başladı. İki pistimiz açık, üçüncü pistimiz de açılacak. Bugün akşama doğru normal hacimlerimizi yapar duruma geleceğiz. Havalimanında da yoğunluk yok. Normale döndük diyebilirim.