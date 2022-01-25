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İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan turistler otel istedi; polis geldi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edildiği İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan turistlerin durumu protesto etmesi üzerine havalimanına polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: Twitter

Kentte aşırı soğuk ve kar etkisini artırırken İstanbul Havalimanı’nda tüm uçuşlar saat 00:00’a kadar durdurulmuştu.


Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraflarda havalimanında mahsur kalan yolculara üzerlerinde yatması için karton kutular verildiği belirtilmişti.

Havalimanında mahsur kalan turistler, “We need hotel” (otele ihtiyacımız var) diye slogan atmış, durumu protesto etmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre havalimanına polis ekipleri sevk edildi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, söz konusu görüntüleri Twitter hesabı üzerinden paylaşarak, “Otel isteyen turiste polis göndermişler. Gazlatıp daha mı çok rezil edeceksiniz dünyaya bizi” yazdı.

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