İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan turistler otel istedi; polis geldi

Bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi Kasım 2021 döneminde 1 trilyon 17 milyar liraya yükseldi ve 2020’nin aynı ayına göre yüzde 18 artış yaşandı. İlk kez 1 trilyon lira eşiği aşılırken TL’deki kayıp, yüksek enflasyonla kredilerde büyüme aralık ve ocakta da devam etti.