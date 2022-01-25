Kaftancıoğlu üç fotoğrafla gündemi özetledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şehri esir alan kar yağışı üzerinden gündemi değerlendirdi.

Fotoğraflar: Twitter

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Yağan kar 3 temel hususu bir kez daha açığa çıkardı: 1-İstanbul Havalimanının birçok açıdan ne kadar plansız ve özensiz yapıldığını 2-Atatürk Havalimanının ne kadar vazgeçilmez olduğunu 3-Afet durumlarında bile yalan, yanlış ve iftiralara sığınanlar tarafından yönetildiğimizi.”

Paylaşımına tespitlerine dair üç fotoğraf ekleyen başkan ilk fotoğrafta dünden bu yana uçuşların durdurulduğu ve gece yarısına kadar operasyonlara devam edilmeyeceği duyurulan İstanbul Havalimanı’ndan görüntü paylaştı.

Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafta havalimanında mahsur kalan yolculara üzerlerinde yatması için karton kutular verildiği belirtilmişti.

Diğer bir fotoğrafta ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun uçaklarının Atatürk Havalimanı’na indiğine dair haberi paylaştı.

Kaftancıoğlu, dün akşam dolaşıma giren ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘vatandaşlar kar çilesi çekerken bir balık restoranında gittiği‘ iddiasının nasıl yayıldığına dikkat çekti.

AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın iddiaya dair paylaşımının ekran görüntüsünü kullandı.