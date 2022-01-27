Varlık Fonu, Türk Telekom hisseleri için kredi arıyormuş

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türk Telekom hisselerinin alımı için kredi arayışında.

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Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre kaynaklara göre TVF, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesinin satın alımı için aradığı finansmanın tamamını ya da büyük bölümünü karşılamak için mevcut hissedar bankalarla kredi görüşmesi yapıyor.

Fon yetkilileri “Bankalarla satın alma konusunda görüşmelerimiz devam ediyor” demekle yetindi. Banka hisselerinin temsilcisi Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) de suskun kaldı.

Bankalar yaklaşık üç yıldır, daha önce ödenemeyen kredilerine karşılık olarak LYY aracılığıyla Türk Telekom’un çoğunluk hissesini elinde bulunduruyor. Akbank, Garanti ve İş Bankası en fazla hisseye sahip.

Aralıkta TVF ve LYY, hisselerin olası devri için resmi görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

Güncel piyasa değerine göre Türk Telekom’un bankaların elindeki hissesi yaklaşık 1,4 milyar dolar.