Salgının başından beri görülen en yüksek günlük vaka sayısı: 82 bin 180

Türkiye’de son 24 saatte 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

Bir günde 424 bin 164 Covid-19 testi yapıldı, 83 bin 225 kişi iyileşti.

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; 12 Ocak’ta ise 77 bin 772’yle rekor kırmıştı.

Bugün açıklanan veriler salgının başından beri görülen en yüksek vaka sayısının kaydedildiğini gösteriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “‘Bu havada aşı?’ Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli.”