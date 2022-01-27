Hükümet kaçan yabancı yatırımcı için tura hazırlanıyor; TL için yeni ürünler yolda

Hükümetin vatandaşları TL’ye özendirmek için yeni finansal ürünleri piyasaya sürmeye hazırlandığı, Türkiye’den büyük ölçüde çıkan yabancı yatırımcıların ilgisini tekrar artırmak için de çalışma yapılacağı bildirildi.

Eylül ayında başlayan faiz indirimlerinin ardından hızla değer kaybeden TL’yi toparlamak için ‘kur korumalı mevduat’ ürünü piyasaya sunulsa da, buna ilgi çok düşük kalmış, dövizden TL’ye dönüş neredeyse hiç sağlanamamıştı.

Ancak kamu kaynaklı döviz satışlarıyla 14’ün altında tutulabilen dolar/TL’ye aşağı yön vermek için son olarak şirket ve kurumların da döviz hesabını ‘kur korumalı TL’ye dönüştürebileceği bir düzenleme hazırlanmış, bu yolla 10 milyar doların dönüştürülmesi hedeflenmişti.

Öte yandan, bir diğer döviz kaynağı yabancı yatırımcılarsa Türkiye’deki varlıklarını hayli azalttı. Sermaye piyasalarına ilgisini 2021’in başlarında devam ettiren yabancılar, mart ayında geceyarısı kararnamesiyle Merkez Bankası başkanının görevden alınmasıyla yaklaşımlarını değiştirdi. 2019 sonunda yüzde 60’ın üstünde olan yabancı yatırımcıların hissedeki ağırlığı, 2021 yılı sonunda yüzde 40’ın altına gerildi.

Çözüm önerileri

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre hükümet bu gidişatı değiştirmek umuduyla birtakım adımlara hazırlanıyor.

Getirilen çözüm önerileri özetle şöyle:

– Kredi Garanti Fonu başta olmak verilen krediler sıkı takip edilecek. Daha önce verilen kredilerin yüzde 70’inin amaç dışı kullanıldığı tespit edildi. Proje amacı dışında kullanılmasına izin verilmeyecek; görüşmeler yapılacak.

– Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin artması için çalışma yapılacak. Yakın tarihte yurt dışına bazı ziyaretler yapılarak, yatırımcılarla görüşmeler düzenlenecek.

– Kur korumalı mevduat sistemine, şirketlerin de dahil edilmesine yönelik yasanın uygulama yönetmeliği yayınlanacak. Şirketlere ait 90 milyar dolar civarındaki mevduatın 10 milyar dolarının çözülmesini bekleniyor.

Kredi dalgası yolda

– Kamu bankalarının sermayelerine Hazine’den transfer yapılacak. Kaynak aktarımıyla kamu bankalarının kredi olanakları genişleyecek.

– Kamu gelirlerine ve altına dayalı sertifika çıkarılacak. BOTAŞ gibi KİT’lerin gelirlerine ilişkin hisse senedi satılacak.

– Merkez Bankası aracılığıyla uzun vadeli repo uygulaması planlanıyor.

– Sermaye piyasalarının büyütülmesi için vergi iyileştirmeleri getirilecek. Bankaların sanayicilere daha fazla kredi açmasına olanak tanınacak.

– Enflasyonu aşağı çekmek, öncelikli hedef olacak. Enflasyonun bir süre yüzde 40’lar civarında olması bekleniyor. Yaz aylarında bir miktar düşme olacağı, yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 30’ların altına indirilmesinin hedeflendiği belirtildi.