Şirketler de kur korumalı mevduat hesabı açabilecek

Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik yapıldı. Şirket ve kurumlar da artık döviz hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Tüzel kişiler altı ay veya bir yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek.

Son yılların en büyük değer kaybı sonrasında TL’yi destekleme adına getirilen kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının büyüklüğü 107 milyar TL’nin üzerine çıksa da, yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçiş oldukça düşük.

Beklenti tutmayınca iktidar neredeyse her gün yeni bir değişiklik yapmaya başladı.

Merkez Bankası’nın hazırladığı yeni tebliğ de dün gece Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğ ile gerçek kişilerin yanı sıra şirket ve kurumlar da döviz ve altın hesaplarını TL mevduat hesaplarına dönüştürülmesi uygulamalarına dahil edildi. Şirket ve kurumların 31 Aralık 2021 tarihindeki döviz hesapları ile 28 Aralık 2021 tarihindeki altın hesapları destek kapsamına alındı. Tebliğ ile her iki uygulamaya ilişkin vade sayılarında da değişime gidildi. Gerçek kişiler üç-altı ay veya bir yıl vadeli hesap, şirket veya kurumlar ise altı ay ya da bir yıl vadeli hesap açabilecek.

Tüzel kişilere ait mevduatlar, toplam mevduatların yüzde 40’ını oluşturuyor.