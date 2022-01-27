CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanından Erdoğan’a bütçe yanıtı

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı tarafından yayınlanan bildiride, “Meclisten onaylanarak geçen bütçelerimiz, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalardan kaynaklı yaşanan ekonomik belirsizlik ortamında ‘geçersiz bütçe’ye dönüşmüştür” dendi.

11 Büyükşehir Belediye Başkanı Ortak Bildiri metnimizdir. pic.twitter.com/I4apPFN4ih — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 27, 2022

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün katıldığı TV programında, yerel yönetimlerin merkezi bütçeden hakkaniyetli şekilde pay aldığını savunmuştu: ”Burada mesele parti değil kanun, usul meselesidir. Ülkenin ve şehrin kaynaklarını doğru kullanma hassasiyeti meselesidir. Biz kimseyi engellemiyoruz. Onlar beceriksizlikleri, kötü yönetimleri sebebiyle belediyeyi borç batağına sokmuştur.”

Ancak CHP’li belediye başkanları ekonomik kriz nedeniyle bütçelerin artık ‘geçersiz bütçe’ haline geldiğini belirterek yeni önlemler istiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’dan randevu istediğini ancak kabul edilmediğini belirtmişti. Bunun üzerine mektup yazan İmamoğlu’yla ilgili olarak Erdoğan ”Utanmadan bana mektup gönderiyor” demişti.

Tüm bu gelişmeler üzerine telekonferans yöntemiyle düzenlen toplantıda buluşan 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanının ortak açıklaması şöyle:

Yeni bütçe ihtiyacı

Türkiye nüfusunun yarıya yakınını barındıran 11 kentin yöneticileri olarak, geçtiğimiz 2021 yılının Kasım ayında, bütçelerimizi belediye meclislerinde oylamaya sunduk.

Meclisten onaylanarak geçen bütçelerimiz, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalardan kaynaklı yaşanan ekonomik belirsizlik ortamında ‘geçersiz bütçe’ ye dönüşmüştür.

ye dönüşmüştür. Bu, ‘belirsizlik ve ön görülemezlik’ ortamından, Büyükşehir Belediyelerimiz kadar, bütün yerel yönetimler ve hatta kamu kurumları ciddi anlamda olumsuz etkilenmektedir.

ortamından, Büyükşehir Belediyelerimiz kadar, bütün yerel yönetimler ve hatta kamu kurumları ciddi anlamda olumsuz etkilenmektedir. Bu kapsamda hem belediyelerimizin hem de diğer kamu kurumlarının ‘yeni bütçe’ yapmaya ihtiyaç duydukları, önümüzde duran bir gerçektir.

yapmaya ihtiyaç duydukları, önümüzde duran bir gerçektir. Belediyelerimiz, vatandaşa sundukları hizmetleri aksatmama konusunda, çok ciddi mücadeleler vermektedir.

Verilen hizmetlerin, devam eden ve devreye alınması planlanan projelerin sürdürülebilir hale dönüştürülmesi hususunda, hükümet yetkililerini Türkiye’deki bu ekonomik zorluklar sırasında, yerel yönetimleri desteklemeye davet ediyoruz.

Mazot, elektrik, doğalgaz, un vesaire gibi maliyetlerin etkisiyle, tüm Türkiye’deki belediyeler, hizmetleri devam ettirme noktasında oldukça zorlanmaktadır.

Kentlerimiz için hayati öneme sahip hizmetlerle ilgili ihaleler dahi yapılamayacak noktaya gelmiştir. Bu durum, ihalelere katılan firmaları da zora düşürmektedir.

Beklentiler

Bu kapsamda, merkezi hükümetten beklentimiz ve talebimiz; yerel yönetimlere yönelik bazı vergi indirimlerine gidilmesi ve hayati öneme sahip konularda sübvansiyon desteği verilmesidir.

Örneğin; toplu ulaşımda, KDV ve ÖTV istisnası getirilmelidir. Artan enerji maliyetlerini, özellikle raylı sistemler, elektrik ve su gibi giderlerini düşürecek bazı vergi indirimlerine gidilmelidir.

Bu ve benzeri seçeneklerin düşünülmesi, Türkiye’deki bütün yerel yönetimler için önemli olacaktır. Bu sayede, ekonomik sıkıntılar altında ezilen vatandaşlarımızın da bir nebze olsun rahatlaması sağlanacaktır.

Zira, devletin her kurumunun yapacağı hizmet ya da hizmetler, vatandaşlarımız içindir.

Tüm kamu kurumlarımızın varlık nedeni, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve ülkemizi ziyaret eden turistlere hizmettir.

‘Hiçbir belediyemiz denetimden rahatsızlık duymaz’