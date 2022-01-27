Temaslı aşılılar HES’te ‘riskli’ görünmeyecek

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon’ rehberinde yaptığı değişikliğe göre en az iki doz aşısını yaptırmış veya son altı ay içerisinde Covid-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde, HES kodu ‘riskli’ görünmeyecek. Ancak kişi vaka takip modülüne temaslı olarak kaydedilecek.

Omicron varyantı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılıyor. Uzun süredir 20 binler seviyesinde tespit edilen vaka sayıları artık 70 bini aştı.

Ancak iktidar bu gerçekliğe uymayan bir şekilde önlemleri genişletmek bir yana gevşetiyor.

Son yapılan değişikle aşılı temaslıların HES kodu ‘risksiz’ görünecek. Bu kişiler maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen gibi koruyucu önlemlere uyarak ve kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamına devam edebilecek.

Herhangi bir semptom gelişmesi durumunda ise aynı gün sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptıracak. Semptom gelişmezse temasının 5’inci gününde PCR testi yaptırma zorunluluğu olacak. PCR testi yaptırmazsa 6’ncı gün HES kodu riskli hale gelecek ve kişi karantinaya alınacak. PCR testinin pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı rehberine göre tedavi edilecek ve rehbere uygun izolasyon koşullarında takip edilecek. Testi negatif çıkarsa, sistemdeki kaydı 6’ncı günde sonlandırılacak, izolasyona alınmayacak ve HES kodu riskli duruma gelmeyecek.

Dünya Sağlık Örgütü’nce ‘endişe verici varyant’ olarak tanımlanan ‘Beta’, ‘Gama’ ve ‘Delta’ ile Sağlık Bakanlığı’nca ‘tehdit edici varyant’ olarak tanımlanan varyantların saptanması durumunda izolasyon süresi 14 gün olacak. Bu kişilerin izolasyonu 14’üncü günün sonunda test yapılmaksızın sonlandırılacak. Bu kişilere, izolasyonun erken sonlandırılması için PCR testi yapılmayacak.