Fazıl Say, Sezen Aksu’nun ‘Avcı’ şiirini besteleyecek

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say bir şarkısı nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu’nun ‘Avcı‘ şiirini besteleyeceğini duyurdu.

Aksu’nun 2017’de çıkardığı ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısının sözleri, Aksu’nun 31 Aralık 2021’de şarkıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmasının ardından gündeme gelmişti.

Şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyIeyin o cahil / Havva ile Ademe’ sözleri nedeniyle Aksu hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Büyük Çamlıca Camisi’nde cuma namazı sonrası cemaate hitap ederken isim vermeden “Hz. Adem efendimize uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” demişti.

Uzun süre sessiz kalan Aksu bunun üzerine “Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum… Yazmaya da devam edeceğim” diyerek bir açıklama yayınlamış ve Erdoğan’ın kendisini hedef alan sözleriyle aynı gün ‘Avcı’yı yazdığını duyurmuştu

Dün de Erdoğan “Açıklamalarım Sezen Aksu’ya değildi. Sezen Aksu, Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla insanımızın duygularına tercüman olmuş bir sanatçıdır” diyerek tersi yönde açıklamalar yapmıştı.

Say Twitter’dan Aksu’dan izin adlığını belirtip şiiri bestelemek için çalışmalara başladığını duyurdu.