Sezen Aksu’nun ‘Avcı’ şarkısı 50’den fazla dile çevrildi

Bir şarkısı nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu’nun sessizliğini bozduğu ‘Avcı’ şarkısı 50’den fazla dile çevrildi.

‘Minik serçe’ lakaplı Aksu’nun 2017’de çıkardığı ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısının sözleri, Aksu’nun 31 Aralık 2021’de şarkıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmasının ardından gündeme gelmişti. Şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyIeyin o cahil / Havva ile Ademe’ sözleri nedeniyle Aksu’yu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve daha birçok siyasetçi hedef göstermişti.

Aksu, hedef göstermelere cevap olarak resmi Facebook sayfasından yayınladığı açıklamasında, 2010’daki ‘Hop dedik’ şarkısını yanı sıra, 21 Ocak’ta kaleme aldığı yeni şarkısı ‘Avcı’ şarkısının sözlerini de paylaştı.

Söz konusu şarkı sosyal medyada büyük ilgi toplarken kullanıcılar İngilizce, Almanca, Ermenice, Kürtçe, Arapça, Lazca İbranice dahil olmak üzere pek çok farklı dile çevrildi.

Aras Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş, çevirilerin olduğu bir görseli Twitter hesabından paylaşarak şunları yazdı: “Elbirliğiyle sezen aksu’nun ‘Avcı’sını bir gecede sayabildiğim kadarıyla kuşdili dahil 35 dile çevirdik. Çünkü avcılara karşı avız, av olanların yanındayız. çünkü “kim yolcu kim hancı / dur bakalım / beni öldüremezsin / sesim sazım sözüm var benim / ben derken ben herkesim.”

Koptaş daha sonra çevirilerin 51’in üzerine çıktığını ve sayının artmaya devam ettiğini kaydetti.