Kılıçdaroğlu’nun son çıkışının perde arkası

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü Twitter paylaşımıyla bürokrasiye yönelik açıklamalara bir yenisi eklendi. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre açıklamada AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iki mesaj var: “Bürokrasi elinizden kayıyor ve gündem belirleme gücünüzü kaybettiniz.”

Kılıçdaroğlu, ilki 16 Ekim 2021’de olmak üzere birkaç kez devlet memurlarına kanunlara aykırı emirlere uymamasını tavsiye etmişti. CHP lideri, iktidar geldiklerinde, mahkeme kararlarına uymayanları devlette tutmayacağını ifade etmişti. CHP lideri dünkü paylaşımında bu çağrısının karşılık bulduğunu, cumhurbaşkanlığı sarayında alınan kararlara ‘direnildiğini’, kendisine bürokratlar tarafından yolsuzluk dosyaları ‘aktığını’ kaydetmişti.

Söz konusu dosyalardan birini açıklayan Kılıçdaroğlu, Bandırma – Bursa – Yenişehir – Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesinde ‘tek bir imzayla 6 milyarın peşkeş çekildiğini’ anlatmıştı. CHP liderinin “Devletimizde vatanseverler var, direnenler var demek için sizleri evime davet ettim ve bu vatanseverler yüzlerce belgeyi göndermeye devam ediyorlar” sözleri ise bürokrasi üzerinden iktidar partisine bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

CHP’li kaynak: ‘İvme yakaladık’ diyen Erdoğan’a cevaptı

Diken’in CHP kaynaklarından edindiği bilgilere göre partiye ve parti içinde yer alan eski bürokratlara neredeyse her gün yeni belgeler gönderiliyor. Bürokratlar, güven duydukları ve isimlerini gizli tutacağına inandıkları isimlere ulaşarak hem yaşananları aktarıyor hem de bilgileri paylaşıyor. CHP’li isimler de bu bürokratların isimleri ve kurum bilgilerini gizli tutmak için çaba harcıyor.

Demiryolu projesi ihalesinde yaşananların daha önce de kamuoyunda tartışıldığı hatırlatılan kaynaklar, CHP liderinin esas mesajının ‘usulsüzlüklerden öte’ olduğunu belirtiyor.

CHP’li bir kaynak, şunları kaydetti: “Genel başkanımız, açıklamasıyla iki önemli mesaj vermeyi amaçladı. Bu mesajlardan biri hem bürokrasi hem de AKP’ye idi. İki adrese de ‘Bürokrasi çözülüyor, usulsüz işlere imza atmamanız önemli’ şeklindeydi. Burada ayrıca ‘CHP’ye güvenin’ mesajı da vardı. AKP’ye verilen mesaj ise ‘Bürokrasi sizin arşivinizi tutuyor, elinizden kayıyor; eskisi gibi rahat değilsiniz’ biçimindeydi. İkinci mesaj ise doğrudan o saatte yayına çıkan ve ‘İvme yakaladık’ diyen Erdoğan’aydı. Kendisine ‘Gündem belirleme gücünüzü kaybettiniz, treni kaçırdınız’ mesajını doğrudan genel başkanımız verdi.”

CHP’lilere göre bürokrasiye yönelik çıkışlar aynı zamanda seçim güvenliği açısından da büyük önem taşıyor. ‘Kamuoyunun seçim güvenliğine ilişkin kaygılarını bildiklerini ve farklı tedbirler üzerinde çalıştıklarını’ aktaran kaynaklar, bürokraside yer alan ve seçim döneminde AKP’den gelen talepleri uygulama ihtimali olan isimler, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasıyla temkinli davranmak zorunda bırakılıyor.

CHP’ye gönderilen bilgi ve belgelerin neden kamuoyuyla paylaşılmadığı sorusu yöneltilen farklı kaynaklar, sürecin ‘hassasiyet gerektirdiğini’ ifade etti. Kaynaklara göre belgelerin doğruluğu araştırılırken, arkasında ‘güç mücadelesi olabilecek bilgilerin de gizli tutulması’ önemli.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına dair İYİ Parti temsilcilerinden gelen değerlendirmeleri de yorumlayan kaynaklar, liderler arasında sorun olmadığını ve açıklamaların ittifaka zarar vermesinin söz konusu olmadığı görüşünü aktardı.