Avrupa doğalgaz ihtiyacı için ev yapımı biraya yöneliyor

ABD’li bilim insanları tarafından 40 yıl önce ‘benzersiz bir yaşam alanı’ olarak tanımlanan arkeler, kilometrelerce derinliklerde oksijenden yoksun, yüksek basınçlı ortamlarda yaşıyor.

Metanı fermente edebilen arkeler yeşil enerji için umut vadediyor. Özellikle doğalgaz stok piyasasında tırmanan fiyat artışları da bu çalışmayı hılznadıran etkenlerden biri.

Sadece bu değil, Avrupa’nın en büyük yakıt tedarikçisi olan Rusya’yla jeopolitik gerilimler, daha sürdürülebilir uzun vadeli enerji çözümleri arayışını artırıyor.

Söz konusu teknolojiyi büyütmek isteyen Alman şirketi Electrochaea GmbH’nin genel müdürü Doris Hafenbradl, “(Rusya devlet başkanı) Putin ve diğerlerinden gelen fosil gazı kullanmak yerine, onu değiştirmek ve yenilenebilir hale getirmek istiyoruz” dedi.

Bu yöntem iklim değişikliğinde en önemli etken olan emisyonları da azaltarak kapalı bir gaz döngüsü oluşturabilecek.

Avusturya iklim ve enerji bakanı Leonora Gewessler, projelerin yenilenebilir enerjinin mevsimlik depolanması için kritik olduğunu söyledi: “Güneş enerjisi yeşil hidrojene dönüştürülür ve doğalgaz yataklarında depolanır.”