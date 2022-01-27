Doğuda CHP’nin oy oranı üç kat yükselmiş

CHP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da oy oranını yüzde 7,4’e çıkardığı öne sürüldü.

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haberine göre CHP Doğu Masası, altı ekip halinde doğuda çalışmasını sürdürüyor.

CHP’ye ulaşan yeni rapor ve anket sonuçlarına göre doğudaki oy oranı yüzde 7,4’e ulaştı. 10 ay önceki oranın yüzde 1,8 ila 2 arasında olduğu belirtildi.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Van ve Hakkari’deki artışın görece daha yüksek olduğu belirtilen raporlarda, AKP’ye oy verenlerin CHP’ye ‘biraz daha fazla teveccüh gösterdiği’ belirtildi.