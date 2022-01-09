CHP’li Salıcı, ittifakların oyunu açıkladı; ‘HDP’yle yan yana değiliz’ dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP’nin dahil olduğu ‘millet ittifakı’nın oy oranının, ‘cumhur ittifakı’ndan fazla olduğunu bildirdi. CHP’li yönetici, Karadeniz’de AKP’den ayrılanların CHP ve İYİ Parti’ye katıldığını belirtti.

Fotoğraf: CHP

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Salıcı, CHP’nin Doğu, Karadeniz, İç Anadolu ve yurt dışı masası oluşturduğunu, ‘Doğu Masası’ çalışmasının bir buçuk yıl önce başladığını dile getirdi.

Salıcı, partinin oylarında genel bir yükseliş görüldüğünü, iktidar olmak için Karadeniz ve Orta Anadolu’daki oranı yükseltmeleri gerektiğini belirterek, “Daha önce ‘AKP’den CHP’ye oy geçişkenliği yok’ diyorlardı. Bu yıkıldı. Şu anda önemli bir geçiş var” ifadesini kullandı.

CHP’li yönetici, Karadeniz’de de bunun mümkün olduğunu belirterek MHP’den kopanların da CHP’ye ve İYİ Parti’ye katıldığını kaydetti.

Salıcı, “AKP’den CHP’ye geçiş olmaz, MHP’den millet ittifakına geçiş olmaz” sözlerinin yıkıldığını hem sahada, hem de bire bir temasla gördüklerini ifade etti.

‘Süreç HDP’den bağımsız’

CHP’li siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda ortada iki-üç yıldan beri bu konuya odaklı kamuoyu araştırmalarını düzenli olarak okuduğunuzda şunu görüyorsunuz: 2019 yerel seçimlerinden bu yana, ‘Önümüzdeki pazar günü seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz’ soruları var. Çünkü tek onun adaylığı kesin. ‘Kesinlikle oy vermem’ diyenler yüzde 50’yi geçmiş durumda.”

Seçim çalışmasından bahseden Salıcı, CHP’li görevlilerin her yerde olması için çalışmanın sürdüğünü vurguladı.

CHP’li yönetici, HDP’ye dair şunları söyledi: “Biz özel bir şey yapmıyoruz. Bir millet ittifakı var, öbür tarafta da ‘Buraya dahil olma çabamız yoktur’ diyen HDP var. Dolayısıyla biz başka bir süreç yürütüyoruz. HDP bağımsız bir süreç yürütüyor. AKP bizi HDP’yle yan yana görmek istiyor ama öyle bir konu yok.”

Salıcı, CHP’nin oyunun geçen kasım ayı itibariyle yüzde 26,4’e yükseldiğini belirterek aynı tarihte ‘millet ittifakı’nın yüzde 40,8, ‘cumhur ittifakı’nın ise yüzde 38,5 olarak kayda geçtiğini belirtti.