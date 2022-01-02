Anket: Her 10 kişiden yedisinin hükümetin ekonomi politikasına güveni azaldı

MetroPOLL araştırmanın verilerine göre geçtiğimiz yılda her 10 kişiden yedisinin hükümetin ekonomi politikasına güveni azaldı.
Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.
Buna göre geçen bir yıl içerisinde hükümetin ekonomi politikasına güveninin arttığını söyleyenlerin oranı sadece yüzde 8,6. Yüzde 13,8’lik kısım fikirlerinin değişmediğini belirtirken yüzde 1,8 “Cevabım yok” dedi.
AKP seçmeninde “Güvenim azaldı” diyenlerin oranı yüzde 36,4 olarak kayda geçerken güveni artanlar yüzde 28,3’le geride kaldı. Fikri değişmeyenlerin oranı ise yüzde 34,2.
CHP, İYİ Parti ve HDP seçmenlerinde güven kaybı yüzde 90’ın üzerinde kaydedilirken MHP seçmeninin yarısının güveni azaldı.
Kararsızlarda da güven yüzde 79,8’le azalırken ‘protesto oy’da bu 88,2 olarak belirtildi.