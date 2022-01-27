Mahkemeden ret yiyen TÜGVA, Büyükada İskelesi’ni boşaltacakmış

TÜGVA’nın ticari amaçlarla kullandığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle (İBB) arasında tartışma konusu olan Büyükada İskelesi’nin üst katındaki alanla ilgili mahkeme, vakfın başvurusunu usulden reddetti. Ancak TÜGVA’nın karara itiraz etmeyeceği ve alanı boşaltacağı bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Büyükada İskelesi’nin üst katında kullandığı alan, vakfa -AKP döneminde- 2018 yılında 10 yıllığına kiralanmıştı.

Daha sonra İBB, alanın ticari amaçlarla kullanıldığını belirterek, sözleşmeye aykırı davranıldığı için 21 Şubat 2020’de sözleşmeyi feshedip binanın boşaltılmasını istemişti.

Söz konusu alanın düğünler için kiralandığı ortaya çıkmış, TÜGVA, alanda yapılan ‘kına’ etkinliğinin kumpas olduğunu öne sürmüştü.

Bu sebeple İBB, tahliye işlemleri için 6 Ocak 2021’de Adalar Kaymakamlığı’na başvurmuştu.

Başvuruya karşı TÜGVA da tedbir için mahkemeye gitmiş fakat İstanbul 2’inci İdare Mahkemesi, tahliyenin durdurulmasını reddetmişti.

Bu süre zarfında 6 Ekim’de başlatılan tahliye işlemi polis ekipleri tarafından engellenmişti. Bunun üzerine İBB, bir kez daha kaymakamlığa başvurmuştu. Kaymakamlık, tahliye için sözleşmenin usulüne uygun feshedildiğine ilişkin belgeleri istemişti.

Aynı anda TÜGVA, Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, taraflar arasında geçerli kira sözleşmesi bulunduğunun tespitini, esasa ilişkin karar verilene kadar tahliyeyi engellemek için tedbir kararı verilmesini istemişti.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre mahkeme 18 Ocak’ta davayı usulen reddetti. Davaya bakmakla yükümlü makamın İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu belirtildi ve tedbire ilişkin bir karar verilmedi.

TÜGVA’nın avukatlarının karara itiraz etmeyeceklerini ve yakında binayı boşaltacaklarını ifade ettiği bildirildi.