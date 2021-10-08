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Yaramazlara biraz batar!

TÜGVA ‘kına’da ‘kumpas’a sığındı: Kapı kilidimizi değiştirenlerin oyunu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) kiraladığı Büyükada İskelesi’nde kına organizasyonları düzenlendiği ortaya çıkan Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) ”Bunlar habersizce kapı kilidimizi değiştirip eşyalarımızı gasp eden kumpasçıların düzenlediği oyundur” açıklaması geldi.

TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada İskelesi’nin üst katı mahkeme kararıyla İBB’ye geçmiş, ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler ve vakfın üyeleri tarafından engellenmişti.


İBB Sözcüsü Murat Ongun, bu olaylar üzerine önceki gün Twitter’dan, iskelenin ticari amaçla kullanıldığını ve üçüncü şahıslara kiralandığını ortaya koyan fotoğraflar paylaşmıştı.

Bu iddia önce TÜGVA ve AKP’li il yöneticileri tarafından yalanlandı. Görüntülerin 2016-2018 arasına ait olduğu öne sürüldü. Ancak fotoğraflardaki bazı kişilerin maske taktığı görülünce bunların pandemi zamanında yani TÜGVA’nın kiraladığı döneme ait olduğu ortaya çıktı.

TÜGVA çark etti: Kumpasçıların düzenlediği bir oyun

Bunun ardından TÜGVA resmi hesabından yapılan açıklamada iddialardan çark edilerek ‘kumpas’ denildi. Açıklama şu şekilde: “Söz konusu organizasyonlar ile vakfımızın hiçbir alakası olmadığı gibi herhangi bir firmayla ticari bir anlaşmada söz konusu değildir. Organizasyonlar biri TÜGVA’nın kira sözleşme tarihi olan 2018’den önce 2016’da yapılmıştır. İkinci organizasyon hakkında ise nasıl ve ne zaman gerçekleştiğine dair hiçbir bilgimiz olmadığı gibi ilgimiz de yoktur. Bunlar habersizce kapı kilidimizi değiştirip eşyalarımızı gasp eden kumpasçıların düzenlediği oyundur.”

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