Madımak katliamı faili Cafer Erçakmak’ın mezarının açılması talep edildi

CANAN COŞKUN

Sivas Madımak katliamında kardeşini kaybeden Hüseyin Karababa, avukatı aracılığıyla katliamın bir numaralı sanığı Cafer Erçakmak’ın mezarının açılmasını talep etti.

Avukat Coşkun Özgür Piroğlu, bu talebe dayanak olarak dava avukatlarından Şenal Sarıhan’ın firari sanıkların yargılandığı davanın duruşmasında Erçakmak’ın ölüp ölmediği hususunda şüphelerinin olduğuna yönelik sözlerini gösterdi.

Fotoğraf: Hürriyet

Katliamda yaşamını yitiren kişilerin yakınları ve avukatları Erçakmak’ın hayatta olduğunu birçok kez dile getirdi. Kardeşini kaybeden Hüseyin Karababa’nın avukatı Coşkun Özgür Piroğlu da bugün (27 Ocak Perşembe) Sivas başsavcılığına dilekçeyle başvurarak mezarın açılmasını talep etti. Piroğlu’nun dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç firari sanık yönünden devam eden Sivas Madımak Katliamı davasının 19 Ocak 2022 tarihinde yapılan duruşmasında bir kısım katılanlar vekili avukat Şenal Sarıhan, Cafer Erçakmak’ın ölüp ölmediği hususunda şüphelerinin olduğunu söylemiştir. Avukat Şenal Sarıhan 2011 yılındaki sürecin en önemli takipçisidir. Bu nedenle kendisinin bu konudaki beyanı çok önemlidir. Müvekkilim Hüseyin Karababa ölen kişinin Cafer Erçakmak olduğuna inanmadığını yıllardır söylemektedir. Ölen kişinin Cafer Erçakmak olup olmadığı hususunda kapsamlı bir araştırma yapılarak hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespit edilmelidir. Bu konuda gerekli bütün araştırmalar yapılmalıdır.”

Savcılık avukat Piroğlu’nun talebini yerinde görürse Erçakmak’ın mezarı yeniden açılacak.

Ne olmuştu?

Sivas’taki Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993’te 33 aydının yakılarak katledilmesi olayının azmettiricisi olan ve yıllarca Fransa’da sanılarak aranan sanık Cafer Erçakmak’ın 11 Temmuz 2011’de Sivas’ta öldüğü bildirilmişti. Erçakmak’ın ölümünü gizemli hale getirense, Erçakmak’ın cenazesinin Sivas Mezarlıklar Müdürü Cemal Karaca tarafından savcılığa haber vermeden gizlice defnedilmesi ve defin sırasında polislerin de orada bulunmasıydı. Karaca da bu olaydan sonra Sivas belediye başkanı başdanışmanlığına getirilmişti.

Madımak davası avukatlarından Şenal Sarıhan’ın başvurusu üzerine Erçakmak’a ait olduğu belirtilen mezar açılarak kimlik tespiti için gerekli örnekler alınmıştı. İnceleme sonucunda mezarda bulunan cenazenin yüzde 99 oranında Erçakmak’a ait olduğu belirtilmişti.