Metro Turizm’in firari patronu Galip Öztürk’le görülen hakim görevden alındı

Trendyol Express kuryelerinin kontak kapatma eyleminden sonra şimdi de HepsiJet kuryeleri kontak kapattı. Paket başı 3,75 TL ile çalışan HepsiJet kuryelerinin aktardığı bilgilere göre 2022 için 4,75 TL yani 1 TL zam teklif edildi.