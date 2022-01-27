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Yaramazlara biraz batar!

Metro Turizm’in firari patronu Galip Öztürk’le görülen hakim görevden alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), cinayete azmettirme suçlamasıyla müebbet hapis cezası onanan firari Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’le aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal Alver’i görevden alıp inceleme başlattığı bidirildi. 

Öztürk sağ başta, Alver daire içinde… Fotoğraf: Facebook

Haberi İhlas Haber Ajansı (İHA) duyurdu.


Alver, Samsun Adalet Komisyonu başkanı olarak görev yapıyondı.

‘Öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapse mahkum edilen ve Gürcistan’a kaçan Öztürk hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Öztürk, Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafta Alver’in dikkat çekmesi üzerine fotoğrafı kaldırmış; Alver’i kırparak aynı kareyi tekrar paylaşmıştı.

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