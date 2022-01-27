Otel odalarında unutulanlar: Porno film, silah, kokain…

Tatil veya iş amaçlı bir otelde kaldıktan sonra odada bir şeyininizi unuttuğunuz oldu mu? Yaz tatilinde mayo, kimlik veya başka sıradan kişisel eşyalarını unutan çoktur. Kimi fark etmez kimi fark eder; belki oteli arayıp yollanmasını ister ya da boşverir.

Otel çalışanlarının anlattıklarına otel odalarında insanı hayrete düşürecek şeyler de unutuluyor. Reddit kullanıcıları, başta odaların temizliğinden sorumlu ‘housekeeping’ personeli olmak üzere yönetici ve ön bürö çalışanlarından odalarda bulunan ‘sıradışı’ veya ‘tuhaf’ şeyleri anlatmasını istedi. Onlar da bir bir anlattı…

Fotoğraf: Reuters (temsili)

*‘Rattler00’ adlı kullanıcı yatakta, somyanın altında silah bulduklarını anımsadı: “Odayı yeni boşaltan misafirimiz lobiyi aradı. Yoldaydı, araba kullanıyordu. Silahını unuttuğunu gidip bakmamı istedi. Silah oradaydı.”

*Bir diğer çalışan ışın kılıcı bulmuştu.

*Geçmişte ABD’nin Las Vegas kentinde çalışan ‘Korbindallas912’ bir odada 328 bin dolar buldukları günü unutamıyordu. “Hayatımda gördüğüm en yüksek miktarda paraydı” diyen Reddit kullanıcısı, güvenlik görevlilerini çağırıp parayı onların eşliğinde kumarhanenin kasasına konup saklanmak üzere teslim etmişti.

*Aynı kullanıcı housekeeping’de çalışan bir arkadaşının bir gün onu arayıp bir odada yüzlerce cırcır böceği bulduğunu söylediğini, yanına gittiğinde gözlerine inanamadığını anlattı.

*‘Sugaree53’ adlı kullanıcı yeni evli, o gün Hawaii’ye uçan bir çiftin unuttuğu 18 bin doları odaya onlardan sonra giren müşterinin bulup kendilerine teslim ettiğini paylaştı diğer kullanıcılarla.

*Bir çalışan ise otel odasının buzdolabında ‘taş’ (crack kokain, kokainin kristalize edilmiş hali) bulmuştu.

*Banyoda, küvette 10-11 tane kirli bebek bezi bulan bir housekeeping çalışanı, odada kalan müşterileri ‘sevgiyle yadetmiyordu.’

*Tanınmış bir otel zincirindeki bir odaya tamir için girdiğinde henüz kurgusu tamamlanmamış bir porno filmi bulan çalışan kime vereceğini şaşırmıştı. Sonunda kayıp eşyaların teslim edildiği birime vermişti.

*Bir diğeri ampul değiştirmek için girdiği odadaki ampule su doldurulduğunu görünce neden böyle bir işe kalkıştıkları konusunda teori üreteye çalışmıştı.

*Bunların yanında unutulan tırnak makasları, sık rastlanan pizza artık ve kutuları bira şişeleri ve 1970’lerde çekilen fotoğrafların yer aldığı albüm çok sıradandı!