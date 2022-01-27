Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sansür raporu: Engellenen haberlerin yarıdan fazlası ‘yolsuzluk’ içerikli

Medya Araştırmaları Derneği’nin (MEDAR) çalışması, erişim engeli kararı getirilen haberlerin büyük çoğunluğunun yolsuzluk içerikli olduğunu ortaya koydu.

Dernek, Ekim 2020-Ekim 2021 tarihlerinde 36 web sitesi için alınan 1197 erişim engeli kararının içeriğini inceleyerek ‘Sosyal Medya Yasası’nın Basın Özgürlüğü Üzerine Etkileri İzleme Araştırması’nı yayınladı.


Erişim engeli kararının 1080’i ‘kişilik hakkı ihlali’ gerekçesiyle alınırken, 100’ü ‘unutulma hakkı’na, 91’i ise ‘ticari itibarın zedelenmesi’ne dayandırıldı.

Araştırmaya göre erişim engeli kararı getirilen haberlerin 675’i yolsuzluk ve usulsüzlük içerikliydi. ‘Görevin kötüye kullanılması’na dair haberlerin sayısı 466 olurken, bunu ‘siyasal çatışma’ 79 haberle izledi.

Yolsuzluk ve usulsüzlük içerikli haberlerde 169 iş insanının adı yer alırken, 102’sinde üst düzey bürokratlar anlatılıyor. 100’ündeyse ticari şirketlerin adı geçiyordu.

Görevin kötüye kullanılmasını içeren haberlerde 49 isimle üst düzey bürokratlar ilk sırada. Bunu 46’yla iş insanları, 44’le bakanlar izledi.

AYM’den erişim engeline karşı ‘pilot karar’: Meclis’ten düzenleme istendi

Diken’in başvurusunda AYM’den ‘pilot karar’: Erişim engeli hak ihlali

Sansür raporlandı: 14 yılda 467 bin siteye erişim engeli

SON HABERLER

Bakanlık su kaynağına zehir akıtan faciada drone kaydına rağmen sorun görmedi

Enerji bakanlığı, HDP’li Ali Kenanoğlu’nun soru önergesine verdiği yanıtta Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Karaayıt Köyü yakınlarındaki Bilfer Madencilik’e ait atık depolama alanın aynı yıl içerisinde çökmesini görmezden geldi. Bakanlık çevre zehirli atıkların Madra Barajı’na karıştığı faciada bir kusur bulunmadığını öne sürdü.