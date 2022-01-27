Sansür raporu: Engellenen haberlerin yarıdan fazlası ‘yolsuzluk’ içerikli

Medya Araştırmaları Derneği’nin (MEDAR) çalışması, erişim engeli kararı getirilen haberlerin büyük çoğunluğunun yolsuzluk içerikli olduğunu ortaya koydu.
Dernek, Ekim 2020-Ekim 2021 tarihlerinde 36 web sitesi için alınan 1197 erişim engeli kararının içeriğini inceleyerek ‘Sosyal Medya Yasası’nın Basın Özgürlüğü Üzerine Etkileri İzleme Araştırması’nı yayınladı.
Erişim engeli kararının 1080’i ‘kişilik hakkı ihlali’ gerekçesiyle alınırken, 100’ü ‘unutulma hakkı’na, 91’i ise ‘ticari itibarın zedelenmesi’ne dayandırıldı.
Araştırmaya göre erişim engeli kararı getirilen haberlerin 675’i yolsuzluk ve usulsüzlük içerikliydi. ‘Görevin kötüye kullanılması’na dair haberlerin sayısı 466 olurken, bunu ‘siyasal çatışma’ 79 haberle izledi.
Yolsuzluk ve usulsüzlük içerikli haberlerde 169 iş insanının adı yer alırken, 102’sinde üst düzey bürokratlar anlatılıyor. 100’ündeyse ticari şirketlerin adı geçiyordu.
Görevin kötüye kullanılmasını içeren haberlerde 49 isimle üst düzey bürokratlar ilk sırada. Bunu 46’yla iş insanları, 44’le bakanlar izledi.