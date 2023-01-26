Akşam Postası / 26 Ocak 2023

Cihan Paçacı, İYİ Parti’deki görevinden istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, partideki kurumsal ilişkiler başkanlığı görevinden istifa etti. Paçacı ‘altılı masa’ toplantısının düzenlendiği parti genel merkezinden de ayrıldı.

YSK’nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yeni başkanı Ahmet Yener oldu.

HDP, AYM’nin kararı sonrası bağış kampanyası başlattı

Hazine yardımı hesapları Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla dondurulan HDP, bağış kampanyası başlattığını duyurdu.

Erkan Baş, Kılıçdaroğlu’na destek için ‘mutabakat’ şartı koydu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, altılı masadan çıkacak mutabakat metnine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığını destekleyebileceklerini söyledi.

Sinan Ateş cinayeti: MHP’den istifalar 16 bini aştı

Sinan Ateş cinayetinden sonra MHP’den 16 binden fazla üye istifa etti.

Alman dergisinin kapağı: Kundakçı Erdoğan

Alman Stern Dergisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kapağına taşıdı. Derginin ‘Kundakçı Erdoğan’ başlıklı son sayısında Erdoğan’ın seçimi kazanmak için her düzeyde çatışma çıkardığı belirtildi.

İstanbul’da üç scooter firması piyasadan çekildi

İstanbul’da toplamda 8 bin 234 scooter çalıştıran üç firma kendi istekleriyle piyasadan çekildi.

Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ Emre Olur yeniden tutuklandı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ olduğu belirtilen ve dün mahkemece hakkında tahliye kararı verilen Emre Olur, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Alman şirketler: Otomobil üretimi yüzde 20 düşecek

Alman otomobil üreticilerini temsil eden VDA, çip sorununa karşı önlem alınmadığı takdirde 2026’ya kadar dünya genelinde otomobil üretiminin yaklaşık yüzde 20 düşeceğini açıkladı.

GESİAD: Karlılık için dolar kuru 30 olmalı

Döviz kurlarının sabit kalmasının ihracatçıyı zorladığını savunan Genç Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GESİAD) Başkanı Murat Kaya, “2023 yılı ortalama dolar kuru beklentimizin üretebilmek ve istihdamımızı sabit tutabilmek için 25 TL, karlılık için de 30 TL bandında olması gerekiyor” dedi.