GESİAD: Karlılık için dolar kuru 30 olmalı

Döviz kurlarının sabit kalmasının ihracatçıyı zorladığını savunan Genç Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GESİAD) Başkanı Murat Kaya, “2023 yılı ortalama dolar kuru beklentimizin üretebilmek ve istihdamımızı sabit tutabilmek için 25 TL, karlılık için de 30 TL bandında olması gerekiyor” dedi.

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Dolar/TL kuru bir süredir iktidarın baskılamasıyla yatay bir seyirde ilerliyor. İhracatçıysa durumdan şikayetçi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, döviz kurunun artması gerektiğini savunuyor. Bu talebi defalarca dillendiren Gültepe, en son aralıkta ekonomi yönetimine seslenmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de ihracatın artması için Türk Lirası’nın değer kaybetmesi gerektiğini savunmuştu.

Ekonomim’den Ali Şahin’in haberine göre GESİAD bünyesindeki yedi farklı meslek komitesiyle yönetim kurulunun 2022 değerlendirmesi ve 2023 beklentilerini açıklayan Kaya, şunları dedi:

* Yüksek enflasyon nedeniyle girdi fiyatları öngörülemez ölçüde yükseldi ve bu yükseliş aynı oranda fiyatlara yansıtılamadığı için sektörleri sıkıntıya soktu. Personel maliyetlerinin artması kalifiye personel teminini zorlaştırdı. Artan maliyetlere karşın döviz kurlarının baskılanması, parite etkisi ve dış talepteki yavaşlama nedeniyle ihracatçının kârlılığı düştü.

‘Rekabet edebilir seviyeye gelmeli’

* Üzerindeki baskının gevşetilerek döviz kurunun üretebilir ve rekabet edebilir seviyeye gelmesi sağlanmalıdır.

* 2023 ortalama dolar kuru beklentimizin üretebilmek ve istihdamımızı sabit tutabilmek için 25 TL, karlılık için de 30 TL bandında olması gerektiğini önemle belirtiriz. Finans kuruluşları bugünkünden daha uygun koşullarda krediye ulaşımın önünü açmalıdır.