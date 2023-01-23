Nebati, TL’nin değeri için bir ayda fikir değiştirdi

Dün TL’de değer kaybı gerektiğini savunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir ay önce dövizin ‘optimal’ noktaya yakın olduğunu belirtmiş ve ihracatçıya parmak sallamıştı.

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Dolar/TL kuru bir süredir iktidarın baskılamasıyla yatay bir seyirde ilerliyor. İhracatçıysa durumdan şikayetçi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, döviz kurunun artması gerektiğini savunuyor. Bu talebi defalarca dillendiren Gültepe, en son aralıkta ekonomi yönetimine seslenmişti.

Buna Nebati’den gelen yanıtsa şöyle olmuştu: ”İhracatçılar döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzağında değil. Dövizdeki artış, benim enflasyon planımı bozar.”

12 Aralık’ta gelen bu açıklamanın ardından Nebati bu sefer dün (22 Ocak 2023) ihracatın artması için Türk Lirası’nın değer kaybetmesi gerektiğini savundu.