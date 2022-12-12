Bakan Nebati: İhracatçı şikayet etmesin, dövizdeki artış enflasyon planımı bozar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son dönemde ihracatçıların döviz kuruyla ilgili şikayetlerine ilişkin olarak, “Döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzağında değil. Dövizdeki artış, benim enflasyon planımı bozar” dedi.

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Nasıl Bir Ekonomi gazetesine konuşan Nebati, enflasyonda baz etkisiyle yaşanacak gerilemenin mayıs sonuna kadar süreceği, ‘yaz rahatlığı‘yla birlikte de gıdada negatif oranların görülebileceği savundu.

Nebati, “2022, en kötü yıl olarak tarihe geçecek. 100 milyar dolar dış ticaret açığı ve 50 milyar dolar cari açık söz konusu ama çok şükür bu zor dönemi geride bırakıyoruz” dedi.

Nebati’nin mesajlarında öne çıkanlar şöyle: