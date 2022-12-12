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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Nebati: İhracatçı şikayet etmesin, dövizdeki artış enflasyon planımı bozar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son dönemde ihracatçıların döviz kuruyla ilgili şikayetlerine ilişkin olarak, “Döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzağında değil. Dövizdeki artış, benim enflasyon planımı bozar” dedi.

Fotoğraf: AA

Nasıl Bir Ekonomi gazetesine konuşan Nebati, enflasyonda baz etkisiyle yaşanacak gerilemenin mayıs sonuna kadar süreceği, ‘yaz rahatlığı‘yla birlikte de gıdada negatif oranların görülebileceği savundu.


Nebati, “2022, en kötü yıl olarak tarihe geçecek. 100 milyar dolar dış ticaret açığı ve 50 milyar dolar cari açık söz konusu ama çok şükür bu zor dönemi geride bırakıyoruz” dedi.

Nebati’nin mesajlarında öne çıkanlar şöyle:

  • Vatandaş enflasyonda ‘baz etkisi‘ne değil, cebine bakar. Matematiksel düşüş göreceğiz ama hissedilecek gerileme de olacak.
  • İhracatçılar döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzağında değil. Dövizdeki artış, benim enflasyon planımı bozar.
  • Konut sektörünü canlandırmaya dönük ‘gerçek mortgage’ hazırlıklarımız var. Kredi vadesi 15 yıl olabilir. Konut bedeline göre kademeli bir faiz modeli olacak. Bu modelde kredi faizleri alınacak konut fiyatlarına göre farklı uygulanacak. Örneğin 10 milyon liranın altındaki konuta uygulanacak faiz, üstündekine göre daha düşük olacak. Yani, kademeli bir model olacak.
  • Asgari ücretliye, memura, emekliye ne verilse haklarıdır. Asgari ücretin enflasyonu fazla tetiklemesine yol açacak bir adım da atılmasa iyi olur.
  • Net döviz rezervimiz 25 milyar dolar. Rusya’dan döviz ufak ufak geliyor. Gelen turist bankalarımızda hesap açıyor. Bu bizim için çok iyi.
  • Bankalardaki mevduatın dörtte biri KKM. Ancak, artık yatay bir seyir izlemeye başladı. O nedenle KKM’de yeni bir uzatma gündeme gelmez.

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