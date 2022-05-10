Nebati takipte: Konut fiyatlarında ‘fahiş’ artışa müsamaha göstermeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni konut finansman paketinin duyurulmasının ardından bir günde ev sahiplerinin yaptığı zamlara tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün hem ev alacaklara hem de ev satan firmalara yönelik üç paket açıklamıştı. Paketin ardından ilan sitelerinde evlerin fiyatlarında büyük artış görülmüştü.

Nebati, Twitter paylaşımında konuya dair şunları kaydetti:

* Konut Finansmanı Projesi’nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır.

* Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına bir yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır.

* Tüm bu çabalara rağmen, bazı sitelerde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği ‘fahiş’ artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.

* Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz.