Konutta yeni paket: 2 milyon liraya kadar 0,99 faizle kredi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konut finansmanında üç yeni paketin hayata geçeceğini söyledi.

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Ankara’daki kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, toplumun hayat pahalılığı nedeniyle zor günler geçirdiğini bildiklerini, dar gelirlilerin alım gücünün düştüğünün farkında olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, temmuz ayındaki enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceklerini kaydetti.

Erdoğan, haziran ayında başvuruları başlayacak ‘Aile Destek Programı’nı da duyurdu. Cumhurbaşkanı, stokçuluk ve fiyatları etkileme suçuyla ilgili cezaların yeniden düzenleneceğini belirtti.

Konuttaki yeni paketler

Erdoğan, konut finansmanındaki üç yeni paketi şu sözlerle anlattı:

* Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi (geçici) dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda üç ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz.

* İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar, birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

* Mayıs başı itibarıyla yüzde 40’ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50’si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. İnşaat halindeki konutların bir an önce satılmasını hedefliyoruz.

* Bir yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vadeyle finansmandan yararlanabilecek.

* Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ’ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. Beş yıl süreyle satışına izin vermeyeceğiz. Uygun maliyetli kredi kullandıracağız.