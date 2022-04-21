Emlakçılar başkanı konutta durumu özetledi: Böyle şeyi hayatımda görmedim

Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, “Piyasa o kadar istikrarsız ki, altı ay sonra fiyatların ne olacağını kestiremiyoruz. Ama biliyoruz ki bu fiyatlar geriye gitmez” dedi.

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Türkiye genelinde satılık konutta metrekare fiyatı bir yılda yüzde 134,3 artışla 8 bin 656 lira oldu. Bu oran büyükşehirlerde yüzde 170’e kadar çıkıyor.

Kiralık ilanları üzerinden yapılan hesaplamalarsa, kira artış oranlarının İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yıllık yüzde 100’ün üstüne çıktığına işaret ediyor. Büyükşehirlerdeki kira ortalamaları asgari ücretin çoktan üstüne çıktı.

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’e konuşan Taylan, tüm bu artışa rağmen talepte hiçbir azalma olmadığını belirterek, “Böyle bir şeyi 40 yıllık sektör hayatımda görmedim” dedi.

Taylan fiyat artışlarını, bankalardaki yüksek faiz, inşaat maliyet artışı, büyüyen konut talebine ve konut arzının bu talebi yakalayamamasına bağladı.

Taylan artışlarda yabancıya konut satışının küçük bir payı olduğunu belirtti.