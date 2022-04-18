KONUTDER başkanına göre ikiye katlayan konut fiyatları daha da yukarı gidecek

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, konut piyasasında arz şoku olduğunu bu nedenle de fiyat artışlarının devam edeceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Merkez Bankası’nın (MB) şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksi bugün açıklandı. Verilere göre şubatta konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 96,4. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) ilan sitesi sahibinden.com verileriyle hazırladığı rapora göreyse bu oran yüzde 134,3.

Elmas’a göre konut fiyatlarındaki artış ağırlıklı olarak maliyetlerdeki yükselişten kaynaklı.

Elmas’ın BloombergHT yayınındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Enflasyon tüm dünyanın gündemi. Bizde de ciddi bir enflasyon var. Böyle bir dönemde konut fiyatlarının artmamasını beklemek doğru olmaz.

*2019’dan itibaren konut fiyatlarının yavaş yavaş yükseldiğini görüyoruz. Çünkü inşaat maliyetleri yükselmeye başladı. Mart ayında neden yüzde 15 derseniz, şubat ayında savaş öncesi 750 dolara aldığımız demiri 920 dolara almaya başladık. Yüzde 20 dolar bazında artış oldu. Bunu yalnız inşaat demiri olarak görmemek gerek.

*Üç yıldır konut üretimi, geleneksel 15-20 yıldır üretilen ortalama konutun yarısı kadar. Savaş nedeniyle yükselen emtia fiyatlarına birde bu eklenince kimse konut fiyatlarını tutamaz. Fiyatlar artmaya devam edecek. Bir de eylül-ekim ayında yaşanan ve şimdi sakinleşse bile birikmeli etkileri süren kur şoku da konut fiyatlarında etkili oldu.