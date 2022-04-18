Konut fiyatında artış enflasyonu katladı: En yüksek oran İstanbul ve Mersin’de

Türkiye genelinde satılık konutta metrekare (m2) fiyatı yüzde 134,3 artışla 8 bin 656 lira oldu.

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) ilan sitesi sahibinden.com verilerine dayandırdığı araştırmayla ortaya çıkan bu oran, resmi enflasyon oranının iki katından bile fazla.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) marttaki yıllık enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG’sa bu oranı yüzde 142,63 olarak vermişti.

BETAM’ın raporuna göre Mart 2021’e kıyasla üç büyük ildeki artış oranları şöyle:

İstanbul: Yüzde 159,3

Ankara: Yüzde 116,6

İzmir: Yüzde 119,3

Ortalama konut m2 fiyatları İstanbul’da 12 bin 805 TL, Ankara’da 5 bin 545 TL, İzmir’deyse 9 bin 722 TL’ye çıktı. En çok artışın görüldüğü büyükşehirse yüzde 172,7’le Mersin.

Satılık ilanı arttı

Rapora göre satılık konut ilan sayısı geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 10,7 (674 binden 746 bine), İstanbul’da yüzde 9,4 (184 binden 201 bine), Ankara’da yüzde 11,8 (64 binden 71 bine), İzmir’deyse yüzde 9,1 (54 binden 59 bine) yükseldi.

Konut fiyat endeksinde durum

Merkez Bankası’nın (MB) şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksi de bugün açıkladı. Veriler şubatta konut fiyatlarındaki artışın yüzde 96,4’le rekor serisini sürdürdüğünü gösterdi.

Endekste aylık bazda artış yüzde 13,5. Enflasyondan arındırılmış yükselişse yüzde 26,9.

İstanbul’da konut fiyatlarında yıllık değişim yüzde 106,3’e ulaşırken, metrekare fiyatı 13 bin 836 liraya çıktı. İstanbul’u yüzde 97,1 ile Ankara ve yüzde 90,1’le İzmir izledi.