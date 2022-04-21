Kiralar 10 bin lirayı geçti: ‘Antalya emekçiler için sürgün yeri oldu’

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Antalya’daki kiralık dairelerin 10 bin TL’yi geçtiğini belirterek “Bir memurun, hiçbir şey yemese, içmese dahi bu kiraları ödemesi mümkün değil. Antalya emekçiler için sürgün yeri oldu” dedi.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de yabancılara martta satılan konut satış adedi, yıllık bazda yüzde 31 arttı. Yabancıya konut satışının ağırlıkta olduğu Antalya’da martta toplamda 6 bin 364 konut satılırken bunların yüzde 22’si yabancıya yapıldı.

Bu durum kentte kiraların sürekli yükselmesine neden oluyor.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’a konuşan Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Hamzaçebi, Antalya merkeze bağlı mahallelerde en az 30-40 yıllık orta halli binalardaki kiralık daire fiyatlarının diğer büyükşehirlerdeki emsallerinin çok üstünde arttığına dikkat çekti.

Hamzaçebi, “Bazı semtlerde 16 bin TL olan yoksulluk sınırının üzerine çıkan kira fiyatları da görülüyor. Artışın sebepleri arasında yabancılara konut satışı başlıca etken. Enflasyonun altında ezilen ve ortalama 6 bin 500 TL maaş alan bir memurun, hiçbir şey yemese ve içmese dahi bu kiraları ödemesi mümkün değil” dedi.

Hamzaçebi, şunları söyledi: “‘Tatil cenneti’ olarak anılan Antalya kira artışlarıyla emekçiler için cehenneme döndü. Antalya sürgün yeri olmaya başladı. Yabancılara konut satışlarına sınırlama getirilmeli, memurlar için lojman yapılmalı, acil olarak kira yardımı ödenmeli.”