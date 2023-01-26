İstanbul’da üç scooter firması piyasadan çekildi

İstanbul’da toplamda 8 bin 234 scooter çalıştıran üç firma kendi istekleriyle piyasadan çekildi.

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Son yıllarda başta Kadıköy ilçesi olmak üzere scooter sayısının kontrolden çıktığı görüşü hakim. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sayının yasal sınıra inmesini talep etmişti. Uyarının ardından belediye, uygunsuz park eden ve yaya geçişini engelleyen scooter’ları toplamıştı. Scooter şirketleriyse bölgedeki talebin daha da arttığını savunmuştu.

ANKA’nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME toplantılarının ocak oturumu, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe başkanlığında düzenlendi.

Scooter’lar toplantının gündem maddelerindendi. Toplantıda, üç firmaya ait elektrikli scooter izinlerinin iptal edilmesi teklifi görüşüldü.

Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji AŞ (Superpedestrian LINK Scooters), Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilen karara uyum sağlamak ve kararı ihlal ederek daha fazla para cezasına çarptırılmamak için 2 bin 459 adet e-scooter izin belgesinin iptal edilmesini istedi. Talep oy birliğiyle kabul edildi.

At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 5 bin 675 adet (At’la Git), Serim Yönetim Sistemleri’nin 100 adet scooter izni de tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle sahada olamadıkları için şirketlerin talebi üzerine iptal edildi. Toplam 8 bin 234 scooter sahibi üç firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu.